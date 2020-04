Emergenza Coronavirus: Lo Us Open come non si era mai visto

Anche il mondo del tennis è in piena lotta contro il coronavirus. Le star principali hanno già fatto donazioni milionarie e i tornei principali hanno offerto le loro strutture per aiutare a superare questa delicata fase.

E’ il caso anche degli US Open, che ora non è solo un ospedale da campo, ma anche un deposito per tonnellate di forniture mediche e alimentari per cercare di aiutare le persone colpite a New York, città che affronta una situazione di grandissima difficoltà.

Ricordiamo che gli US Open rimangono, per ora, previsti per le date originali: dal 31 agosto al 13 settembre.