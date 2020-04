Il nobile gesto di Dayana Yastremska

Dayana Yastremska, una delle giovani promesse del tennis mondiale, è un’altra tennista che usa la sua notorietà per fare cose importanti in un momento così difficile per l’umanità.

Dayana, che stava iniziando in modo interessante la stagione, sta aiutando le famiglie della sua città di origine, Odessa, attraverso la sua Fondazione.

Aleksandr Gorenyuk, membro del parlamento ucraino, ha ringraziato pubblicamente la Fondazione Yastremska, che si sta organizzando per distribuire cibo in tutta la città a quelle persone che non sono in grado di uscire di casa in questo momento.