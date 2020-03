Per il Direttore degli Australian Open la stagione 2020 salterà completamente

Il direttore dell’Australian Open e presidente di Tennis Australia Craig Tiley ha rilasciato un’intervista a The Age in cui afferma di non credere che il tennis ritornerà in campo nel 2020: «Il tennis si basa sui viaggi a livello mondiale e penso che sia quello che impiegherà più tempo a ritornare. Gli avvenimenti che si svolgeranno a livello locale renderanno questo ritorno più facile di quelli che hanno un focus globale », ha affermato Tiley.

Tilley ha anche parlato del futuro e rivelato alcuni piani: “Stiamo prestando attenzione (alla situazione della pandemia), ma stiamo pianificando di tenere gli Australian Open regolarmente nel 2021 e vogliamo avere una stagione eccellente (…) Dobbiamo pianificare le cose per lo scenario migliore e prepararci anche per il peggio.

Domani mattina potremmeo svegliarci ed avere una cura miracolosa o alcuni farmaci che aiutano davvero a superare questa malattia, o un vaccino, ma per le informazioni che abbiamo ad oggi questo scenario non sembra probabile nel prossimo futuro”.