La dura replica del Roland Garros a Hordoff e a Vasek Pospisil: “Annullarlo significa una perdita di € 260 milioni” poi su Pospisil “È lui a sostenere l’iniziativa di boicottare il Roland Garros e rimuovere i punti ATP dal torneo, perché forse è interessato a giocare la Laver Cup. ”

Sotto accusa da quando è stato annunciato il rinvio del Roland Garros a settembre, in una data che coincide con una serie di tornei del circuito maggiore, la Federazione francese di tennis (FFT) ha ricevuto critiche ovunque.

Ieri, ad esempio, Dirk Hordoff, vice presidente della Federazione tedesca, ha attaccato apertamente il presidente FFT Bernard Giudicelli, classificando l’atteggiamento del manager come “inaccettabile” e dicendo che anche il circuito ATP sta valutando di non offrire punti al torneo transalpino.

In un’intervista con lo stesso giornale “L’Equipe” in cui Hordoff ha mosso queste accuse, Lionel Maltese, direttore tecnico della FFT, si è difeso: “Sapevamo che saremmo stati devastati dalla stampa, quindi questo non ci sorprende affatto. La nostra priorità è mantenere il torneo. Annullarlo significa una perdita di € 260 milioni e una perdita di € 100 milioni per i nostri club. Migliaia di posti di lavoro sono in gioco. Avrebbe anche un impatto enorme sui giocatori con il ranking più basso e che dipendono da questi soldi. la “maggioranza” silenziosa è dalla nostra parte “, afferma.

Maltese poi ha restituìto l’attacco a Hordoff, ricordando che è stato l’allenatore di Vasek Pospisil, accusando il giocatore canadese di avere un “agenda personale”. “Pospisil è un membro del Consiglio ATP, ma ha un’agenda personale contro il Roland Garros. È lui a sostenere l’iniziativa di boicottare il Roland Garros e rimuovere i punti ATP dal torneo, perché forse è interessato a giocare la Laver Cup. ”