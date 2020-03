Videochat, esercizi on-line e challenge sui social: così il Ct Ceriano non si ferma

Con l’emergenza coronavirus, le strutture sportive off limits e i tornei annullati o rinviati, il Club Tennis Ceriano si sposta dai campi ai social network. “Il nostro obiettivo è quello di restare costantemente in contatto con i ragazzi sia per lavorare dal punto di vista atletico in vista della ripresa dell’attività, speriamo presto, ma anche per fare due chiacchiere e sorridere un po’ in questo momento così delicato”, spiega Silverio Basilico, direttore tecnico del CTC.

Così l’appuntamento è fissato ogni sabato alle 14, quando maestri e agonisti si ritrovano in videochat per scambiarsi pareri e opinioni e discutere del lavoro atletico svolto durante la settimana. “Ogni settimana le preparatrici inviano ai ragazzi dei video con una serie di esercizi semplici da fare in casa per mantenere una buona forma fisica generale”, prosegue Basilico che ha anche inaugurato una serie di challenge su Facebook e Instagram che vedranno alternarsi tutti i maestri del club di via Campaccio con sfide supportate – come si fa in questi casi – da hashtag diversi. “Pur restando chiusi tra le mura di casa dobbiamo pensare positivo, dobbiamo combattere l’ansia e la noia che si stanno impossessando della nostra mente e del nostro corpo – ha scritto il presidente del CTC Severino Rocco in una lettera aperta agli allievi -. E allora ragazzi forza, dedichiamoci a quello che più ci piace, siamo degli sportivi quindi sotto con gli allenamenti a casa! Rispolveriamo la cyclette e pedaliamo a tutta birra…usiamo quello che abbiamo anche con un po’ di fantasia. Ancora un po’ di pazienza e poi sono sicuro che ritorneremo a vederci e a festeggiare tutti assieme…”.