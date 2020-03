Roger Federer ritorna a palleggiare (sulla neve)

Apparso per la prima volta in video, dopo la sua operazione subita poco più di un mese fa al ginocchio destro, per invitare tutti quanti a stare a casa durante l’emergenza coronavirus, ora Roger Federer è tornato a mostrare pure qualcuno dei suoi colpi.

Sotto la neve e contro un muro, il 38enne renano ha provato alcuni giochini dei suoi senza forzare, come colpire tra le gambe e dietro la schiena mostrando una buona mobilità. Probabilmente dalla sua casa di Lenzerheide, Roger ha mandato un sorriso a tutti quanti scrivendo “per assicurarmi di sapere ancora come si fa qualche colpo speciale”.