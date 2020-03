Il tour ATP è fermo per Coronavirus… ma si potrà scommettere su incontri virtuali

IMG Arena ha trovato un accordo con ATP Media per creare un prodotto virtuale al fine di mantenere viva la possibilità di scommettere sul mondo del tennis. Con il circuito professionistico fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, si potranno comunque effettuare scommesse sportive su incontri simulati da un apposito programma che, a partire dal mese di aprile, effettuerà le simulazioni di tutti e nove i tornei Masters 1000 in calendario (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Montreal, Cincinnati, Shanghai, Parigi Bercy).

Questo nuovo “gioco” aiuterà le agenzie di scommesse ad ovviare ai mancati introiti dovuti alla sospensione del circuito ATP. Non si conoscono ancora i bookmakers che hanno aderito all’iniziativa, né i tipi di scommessa che saranno offerti.

“Quando abbiamo cominciato ad investire in prodotti virtuali, l’abbiamo fatto per sbloccare nuovi flussi d’entrate e per coinvolgere maggiormente gli appassionati di sport e i nostri clienti. ATP Media ha condiviso le nostre idee, il risultato di questa iniziativa sarà un meccanismo straordinario che sarà apprezzato sia dagli scommettitori che dalle aziende coinvolte. Abbiamo sviluppato un programma che si avvicinerà molto alla realtà”, ha commentato Freddie Longe, amministratore delegato di IMG Arena.