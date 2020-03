Coronavirus: cancellato il torneo Juniores di Santa Croce sull’Arno

Altra novità nel calendario dei tornei del circuito Juniores: dopo la cancellazione del torneo G2 di Firenze in programma nella seconda settimana del mese di aprile, salta un altro appuntamento under 18 sul suolo italiano. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, è delle scorse ore la notizia del definitivo annullamento del torneo G1 di Santa Croce sull’Arno, vinto lo scorso anno dal danese Holger Vitus Nodskov Rune e dalla russa Diana Shnaider.

Per la manifestazione toscana, che avrebbe dovuto avere inizio l’11 maggio, si pensava ad uno spostamento tra agosto e settembre, ma evidentemente l’ITF, in comune accordo con gli organizzatori, ha optato per la cancellazione: sui campi in terra battuta del “Cerri”, quindi, l’appuntamento con il grande tennis internazionale è rimandato al 2021.