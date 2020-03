Emergenza Coronavirus: La disavventura al supermercato di Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki ha raccontato un episodio della sua quarantena. La danese, ritirata a gennaio, ha lasciato casa per fare la spesa ma è stata “derubata” prima che potesse pagare.

“Quando ho finalmente trovato un supermercato dove non c’era il tutto esaurito, qualcuno ha rubato nel mio carrello prima che potessi pagare”, ha detto sui social media Caroline.

L’episodio è avvenuto negli Stati Uniti, dove vive con suo marito, David Lee.

Went to the store to load up on groceries today! Finally found a puzzle that wasn’t sold out and someone steals it out of our cart before we even checked out‍♀️

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 27, 2020