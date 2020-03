In Russia si gioca ancora a tennis e si scommette online

In Russia, nonostante la sospensione globale indetta delle maggiori associazioni tennistiche e sportive, si gioca ancora a tennis.

Si tratta di tornei poco più che amatoriali, i Masters, fra giovani tennisti. Di norma si disputa una partita la mattina, e dopo una pausa c’è un’altra partita “di ritorno” nel pomeriggio. Gli atleti si conoscono di conseguenza molto bene e le partite sono abbastanza equilibrate.

In questa fase di assenza pressoché totale di eventi sportivi, anche i bookmakers si sono dimostrati molto interessati a questo genere di partite, permettendo di poter giocare online su di esse anche scommesse più specifiche del solo esito finale come invece era stato stabilito dall’ITF a inizio anno per bloccare le partite truccate.

Ciò avviene in una Nazione che conta ad oggi 1036 casi di contagiati dal covid-19, e il cui Presidente, Vladimir Putin, ha ordinato solo una settimana di vacanza nazionale per non imporre il lockdown, per rallentare la diffusione del virus.

