Thiago Wild rischia di essere arrestato dopo essere stato accusato di aver violato la quarantena

La settimana non è stata buona per Thiago Wild. Il brasiliano ventenne, 114 ° ATP e una delle migliori speranze del tennis mondiale, ha annunciato di essere stato infettato dal coronavirus e ora è anche indagato dalla polizia civile di Paraná, dopo delle molteplici denunce – supportate da immagini – che hanno visto il campione dell’ATP 250 di Santiago del Cile aver violato la quarantena in attesa del risultato del tampone.

Secondo l’accusa, Wild fu visto durante la quarantena uscire di casa nel Marechal Cândido Rondon in attesa del risultato del test per il nuovo coronavirus.

Il tennista ora è indagato e rischia tramite l’articolo 268 del codice penale (violare la determinazione del potere pubblico e la diffusione di malattie contagiose) una pena da un mese a un anno di carcere, oltre a una multa.

Thiago ha affermato che ha sempre rispettato tutti i protocolli e si è sempre munito di mascherine per non contagiare nessuno.