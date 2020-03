Si ritira a 30 anni Anna Tatishvili

Anna Tatishvili, ex top 50 del mondo e lontanta dai campi da diverso tempo, ha annunciato ieri il suo ritiro dal tennis, in piena quarantena. La tennista nato in Georgia, che ha rappresentato gli Stati Uniti negli ultimi sei anni, ha condiviso le notizie sui social media.

“Sfortunatamente, dopo una serie di infortuni, il mio fisico non mi permette di competere di nuovo ai massimi livelli”, ha dichiarato Tatishvili, 30 anni.

Anna Tatishvili (Tbilisi, 3 febbraio 1990) ha raggiunto il suo best-ranking in singolare l’08 ottobre 2012 piazzandosi al Nr. 50 della classifica WTA. Nel 2014 ha acquisito la nazionalità statunitense.