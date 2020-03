Coronavirus: Nicolas Mahut organizza diversi tornei di FIFA 20. Giocheranno anche Paire e Pouille

Nicolas Mahut, attuale numero tre del ranking ATP in doppio, ha deciso di organizzare diversi tornei di FIFA 20 in questo periodo di stop del circuito professionistico a causa dell’emergenza Coronavirus: il giocatore transalpino ha avuto l’idea di creare il “#Restezchezvous Trophy” al fine di raccogliere fondi da donare al personale sanitario.

Si svolgeranno quattro tornei (il primo è in programma per le ore 16 di oggi, lunedì 23 marzo) ed il vincitore di ciascun torneo sarà ammesso al master finale: chi si aggiudica ogni torneo riceve come premio un completo o una racchetta autografata da Mahut, chi si aggiudica il master finale si garantisce invece due biglietti per assistere alla prossima edizione del Roland Garros.

Tra i partecipanti ci saranno anche altri volti noti del circuito ATP: Mahut, infatti, ha confermato le presenze di Benoit Paire, Lucas Pouille e Paul-Henri Mathieu. Nella lista degli invitati figurano anche Jo-Wifried Tsonga, Gilles Simon e Pierre-Hugues Herbert.