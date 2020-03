La WTA durissima verso gli organizzatori del Roland Garros: “è deplorevole e frustrante l’aver appreso la notizia della decisione della FFT via Twitter. È stata una delusione e una sorpresa anche per noi”

La WTA ha attaccato gli organizzatori del Roland Garros per la decisione di cambiare le date del torneo parigino da Maggio a Settembre.

“Come avete avuto modo di constatare, ATP, WTA e ITF hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che concerne il calendario relativo alla stagione sulla terra battuta.

Come abbiamo già sottolineato, è deplorevole e frustrante l’aver appreso la notizia della decisione della FFT via Twitter. È stata una delusione e una sorpresa anche per noi. Il tweet è stato pubblicato mentre la WTA, l’ATP e l’ITF stavano discutendo con gli organizzatori del Roland-Garros per valutare le diverse opzioni.”

“Non siamo stati avvisati in anticipo. Siamo consapevoli del fatto che l’impatto di questa decisione sia molto importante, e il loro modo di fare è stato irrispettoso. Il Comitato concorda sul fatto che questo tipo di atteggiamento è contrario ai valori della WTA e in conflitto diretto con il benessere dei suoi membri, dei giocatori e degli altri tornei.”