Roberto Bautista Agut duro verso gli organizzatori del Roland Garros

In un’intervista a Castellon Plaza, Roberto Bautista Agut ha espresso il suo giudizio sulla scelta del Roland Garros di posticipare il torneo: “Non mi è sembrato giusto che il Roland Garros abbia preso questa decisione senza pensare all’opinione degli altri tornei e dei giocatori” , ha spiegato lo spagnolo.

“Non mi interessa quando si giocherà. Hanno semplicemente rilasciata una nota. Ci sono molte persone che stanno soffrendo, perché colpiti dal Coronavirus direttamente o indirettamente, in questo momento. Come ho già detto nei giorni scorsi: il tennis ora è secondario”.

Il circuito ripartirà il 7 giugno? “È stata fissata questa data, ma non è una cosa definitiva. Dobbiamo aspettare che tutto si normalizzi. Avremo bisogno di un po’ di tempo per rimetterci in forma, allenarci e poi si potranno riprendere i tornei.

Speriamo che questo virus possa essere superato e che presto tutto ritorni alla normalità. La salute delle persone è la priorità”.

Ashley Barty, n.1 del mondo e campionessa uscente del torneo Parigino dichiara: “Non ho parlato con Guy Forget, ma sarò felice di giocare il torneo in qualunque momento sarà disputato”.

“Ma so benissimo che ci sono ora cose più importanti nel mondo in questo momento e farò qualsiasi cosa per aiutare le persone a rimanere al sicuro ed in salute”.