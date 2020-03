Fabio Fognini spera in un ripensamento di Flavia Pennetta: ” “Con le tenniste che ci sono oggi le ho detto che deve rifletterci. Sono tornate tutte!” – ma Flavia dice di no

Da Sky Sport le parole di Fabio Fognini su tutto quello che sta accadendo in questi giorni: “Congelare i punti è la soluzione più giusta, purtroppo il coronavirus ha messo in ginocchio anche lo sport. Mi alleno a casa, anche se la racchetta non la tocco da un po’. Per il momento io e Barazzutti non ce la siamo sentita di riprendere gli allenamenti sul campo.

Con chi vorrei giocare una finale Slam? Con Federer, è da sempre il mio idolo. Preferirei sfidarlo al Roland Garros, anche se negli ultimi anni l’ha saltato in un paio di circostanze”.

Su Flavia Pennetta: “Con le tenniste che ci sono oggi le ho detto che deve rifletterci. Sono tornate tutte!”. Flavia, però, smorza gli entusiasmi del marito: “Sarebbe il regalo più bello, però no. Mi piace molto allenarmi devo dire, anche se i ritmi di Fabio mi sfiancano. Quest’anno con Francesca Schiavone avremmo dovuto giocare il doppio delle leggende, ma è saltato, pazienza”. Nessuna possibilità, invece, di giocare il doppio misto insieme. “Ma va, non scherziamo”, la risposta univoca della coppia.

Davis Cup: “Se possiamo vincerla? Difficile sbilanciarsi, siamo tanti giocatori ma tutti diversi. Quando Barazzutti mi ha chiamato, ho sempre risposto presente. La maglia azzurra è qualcosa di speciale, speriamo di presentarci a Madrid con la miglior squadra possibile. Sinner non ha ancora giocato con noi e dovrà capire il significato della Davis, mentre Berrettini lo ha già fatto l’anno scorso. Vediamo, vogliamo fare cose straordinarie”. Pennetta, però, aggiunge con sicurezza: “La possono vincere, la possono vincere”.