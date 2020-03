Emergenza Coronavirus: Metz per salvaguardare il Roland Garros. Salta anche il Challenger di Bordeaux

Il challenger di Bordeaux non verrà disputato quest’anno. Gli organizzatori hanno cancellato l’evento che veniva usato di norma, per il suo periodo di svolgimento, come preparazione extra per lo Slam francese. L’impressione è che si sia fatto da parte per favorire l’inserimento di altri e più prestigiosi tornei nelle settimane che precederanno l’Open di Francia.

E sempre riguardo lo slam su terra ha parlato il direttore del Moselle Open, affermando che il tennis ha più bisogno del Roland Garros che del torneo di Metz, sottolineando in particolare la necessità di molti tennisti di potervi accedere per ricevere i più ricchi premi in denaro dello slam parigino.

Dopo le dichiarazioni di ieri del direttore del torneo femminile di Strasburgo, quindi, anche gli altri organizzatori e tornei francesi stanno facendo quadrato attorno all’ Open di Francia, sotto attacca da quando ha dichiarato unilateralmente di posticipare il suo svolgimento a Settembre.