Elisabetta Cocciaretto parla dell’emergenza Coronavirus: ” Speriamo che la situazione si sistemi a breve, anche se ho l’impressione che staremo parecchio tempo prima di ritornare a giocare”

Elisabetta Cocciaretto ha parlato della situazione Coronavirus

Al Corriere Adriatico dichiara l’azzurra: “Ora tutto cambia, Quello che sta succedendo genera tanta confusione e non sappiamo quale sarà il nostro futuro agonistico.

Sono subito rientrata in Italia dove mi sono resa conto di una situazione problematica di cui in Sudamerica non pensavo. Appena arrivata ho sentito il premier Conte che chiudeva praticamente l’Italia. E allora meglio stare tranquilla, allenandomi magari nel giardino di casa.

“Questa settimana andrò a Formia per riprendere ad allenarmi al centro tecnico con Tatiana Garbin e alcuni altri ragazzi e ragazze. Speriamo che la situazione si sistemi a breve, anche se ho l’impressione che staremo parecchio tempo prima di ritornare a giocare”.

“Era l’unica cosa possibile fermare tutto. La salute viene prima di tutto ed era impossibile proseguire. Per me questo era un anno pieno di aspettative.

Ora non so cosa succederà ma non si poteva fare altrimenti. Speriamo solo che la situazione si normalizzi in breve tempo. Solo allora penserò al resto della stagione ed ai prossimi tornei da affrontare”.