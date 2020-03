Coronavirus: Malek Jaziri in quarantena volontaria. E’ il secondo tennista dopo Tomic

Dopo Bernard Tomic, anche un altro tennista professionista ha deciso di mettersi in quarantena volontaria: si tratta del tunisino Malek Jaziri che, rientrato in patria, si è sottoposto al tampone per accertare un possibile contagio da Coronavirus. In attesa dell’esito, l’attuale n.260 ATP ha optato per l’auto-isolamento: “Ho fatto tutti gli esami necessari ed ho quindi scelto di mettermi in quarantena per non contagiare la mia famiglia in caso di positività al COVID-19. Chiedo a tutti i miei connazionali di rispettare le regole e di stare a casa per il maggior tempo possibile“.