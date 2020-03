Emergenza Coronavirus: Anche Rafael Nadal non può allenarsi

Rafael Nadal, numero due al mondo, sta seguendo le istruzioni del governo spagnolo e rimane chiuso in casa in questi tempi di quarantena a causa del coronavirus. Con il tennis fermo a causa della pandemia, anche al 33enne spagnolo è stato impedito di allenarsi in campo, ma rimane ancora fisicamente attivo.

“Ho fatto esercizio fisico a casa e sarà così per le prossime due settimane”, ha detto Nadal che si trova a Porto Cristo a Maiorca.

Nadal proverà ad allenarsi in campo all’inizio di aprile per fare una sorta di richiamo ed essere così pronto per il Masters 1000 di Madrid, il primo torneo nella sua agenda se si disputerà.