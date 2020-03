Procedono i lavori per l’allestimento dei campi da gioco al Foro italico. Stamattina erano presenti operai, tutti con la mascherina, per la messa in posa della superficie in terra rossa, coadiuvati da alcune gru in azione.

Il Master 1000 di Roma dovrebbe essere disputato dal 4 al 17 Maggio, con tabellone principale dal 10 Maggio.

Si ricorda che da regolamento è previsto il rimborso solo nel caso di annullamento del programma giornaliero oppure ovviamente se non si svolgesse la manifestazione.

Un Grazie a Mandrake