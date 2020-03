Albert Costa ha perso le speranze di vedere Roger Federer in Davis Cup

Roger Federer, vincitore della Coppa Davis con la Svizzera nel 2014, non sembra interessato a competere di nuovo in Davis nel suo formato attuale, promosso dal calciatore Gerard Piqué.

Senza partecipare alla competizione da cinque anni, Roger ha visto la “sua” Svizzera scendere al Gruppo 2 (terza divisione) nello scorso fine settimana.

Su questo quesito, l’ex campione del Roland Garros Albert Costa, è attuale direttore della Davis Cup targata Cosmos, non crede di poter vederer Federer nelle Finals per i prossimi anni. “Mi sembra abbastanza complicato. Ci abbiamo provato, ma gli anni passano e la stessa Svizzera è lungi dall’essere in grado di qualificarsi. Ma ovviamente non ci arrenderemo e cercheremo di parlare con lui nelle prossime edizioni ”.

In una conversazione con Radio Marca, Costa poi ha analizzato il sorteggio del 2020. “Avere Russia e Spagna nello stesso gruppo è fantastico. Combatteranno per il primo posto e sarà molto dura ”, ha sentenziato, prima di dichiarare poi che i gruppi E (Stati Uniti, Italia e Colombia) e F (Serbia, Germania e Austria) siano i più equilibrati e difficili di questa competizione.