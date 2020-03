10 anni fa il “super doppio” Federer – Sampras vs. Nadal – Agassi (video integrale)

Le porte del prestigioso impianto di Indian Wells quest’anno sono rimaste mestamente chiuse. L’emergenza internazionale del Covid-19 ha bloccato il tour, portando alla cancellazione del primo Masters 1000 stagionale, uno dei tornei più ricchi, attesi e meglio organizzati. Il torneo negli anni è cresciuto moltissimo, diventando un happening molto importante, tanto da coinvolgere personalità di molti settori in decine di eventi collaterali. Spesso durante il torneo sono andati in scena eventi di beneficenza, per raccogliere fondi a sostegno di terremotati, ricerca medica, ecc.

Esattamente 10 anni fa sul centrale di Indian Wells si svolse un doppio davvero storico: scesero in campo due coppie incredibili: Roger Federer e Pete Sampras, contro Rafa Nadal e Andre Agassi. I quattro super campioni (oggi vantano in totale 61 titoli dello Slam!) disputarono un doppio d’esibizione a sostegno del gravissimo terremoto che colpi Haiti, devastando in modo totale il già povero paese caraibico.

Il match fu ricco di siparietti divertenti (uscì pure qualche mai sanata ruggine tra Pete e Andre…), qualche scambio serrato e bei tocchi d’autore. Per la cronaca vinse la coppia Federer-Sampras, con lo score di 8-6. Fu un match davvero indimenticabile, che in questi giorni “senza tennis” vi invitiamo a riguardare, con il video integrale qua disponibile.

Marco Mazzoni