Emergenza Coronavirus: Arrivano le limitazioni anche negli Usa

E’ stata rilasciata una dichiarazione ufficiale da parte dell’USTA, la federazione tennistica americana, nella quale vengono sospese tutti gli eventi a tutti i livelli immediatamente e fino al 20 Aprile, stessa data dell’ITF, non escludendo una possibile estensione dello stop se la situazione sanitaria lo richiedesse.

Inoltre viene anche esplicitamente indicato che l’ USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York, lo stesso utilizzato per l’ US Open, è aperto per attività di gioco e didattiche nei limiti imposti dalle autorità locali per gli assembramenti. La palestra, le docce e la mensa annesse sono chiuse.

