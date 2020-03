Rafael Nadal e quel No al torneo di Maiorca

Maiorca ospiterà a giugno di quest’anno uno dei nuovi tornei sull’erba del calendario del circuito maschile.

Il luogo è lo stesso che ha ospitato il WTA di Mallorca fino allo scorso anno e il “regista” è lo stesso: Toni Nadal, lo zio di Rafa ed ex allenatore del nipote che però non vuole partecipare alla competizione.

L’evento si svolgerà esattamente la settimana prima di Wimbledon e Rafael Nadal di solito non gioca quella settimana. A 33 anni (avrà 34 anni in quel momento), il numero due del mondo non intende giocare l’appuntamento di casa. “È un peccato, ma non ho l’abitudine di giocare quella settimana. Approfitto di quelle settimane per allenarmi ai Majors. Giocare in casa era una motivazione speciale, ma non posso perdere gli obiettivi principali che sono i Grand Slam. Devo fare le cose che hanno più senso per vincere i Majors. Ha funzionato bene in passato. “

Nadal dovrebbe giocare soltanto al Queen’s Club, unico torneo di preparazione che disputerà prima dello Slam londinese (epidedmia di coronavirus permettendo).