Ufficiale: cancellato il Masters 1000 e WTA di Miami

La notizia era scontata, ma adesso è diventata ufficiale: i Masters 1000 e WTA Premier di Miami sono cancellati per l’emergenza sanitaria del Covid-19. Ecco la dichiarazione di Carlos Gimenez, major della contea di Miami – Dade:

“La contea di Miami – Dade è in stato di emergenza, visto che dobbiamo affrontare la minaccia per la salute pubblica causata dal virus Covid-19.

Nonostante in questo momento non stiamo riscontrando una diffusione alla comunità, dobbiamo prendere delle decisioni preventive per mantenere la salute. Pertanto, ho deciso di sospendere il Miami Dade Country Youth Fair, il Miami Open Tennis Tournament, il MIA 5K run, e tutti gli eventi principali della American Airlines Arena. Mentre avanzeremo insieme in questo periodo, continueremo a monitorare quello che l’organizzazione mondiale della sanità ha definito pandemia globale. Valuteremo costantemente i raduni di massa pianificati a seconda di come si evolverà la situazione.

Mi riservo di prendere future decisioni in merito ad eventi indoor pianificati per oltre 250 persone basandomi sulle linee guida del governo federale. Concludo raccomandando che anche i più piccoli assembramenti di persone, quando non siano strettamente necessari, debbano essere riconsiderati”.

Curioso che nel momento in cui scriviamo, sul portale di rivendita ufficiale del torneo sia ancora possibile acquistare i biglietti per l’edizione, di fatto, cancellata.

A questo punto aspettiamo ulteriori decisioni in merito ai tornei in Europa, a partire dai primi eventi sulla terra battuta. Il Masters 1000 di Monte Carlo al momento parla di possibile edizione con capienza di pubblico assai ridotta, ma la situazione è in evoluzione costante e quindi sono possibili novità e cambiamenti in qualsiasi momento.

Marco Mazzoni