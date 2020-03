Si pensa di chiudere il circuito ATP-WTA-Challenger-ITF per sei settimane a partire dal 16 Marzo

Sospensione per sei settimane

Le ore passano e le notizie peggiorano sempre di più. Il Coronavirus è diventato una pandemia questo mercoledì e il tennis si sta preparando a reagire con mano pesante e con estrema cura a questo problema. E nessun livello di competizione dovrebbe sfuggire, analogamente a quanto è accaduto in altri sport.

Il consiglio dei giocatori ATP e WTA si sono incontrati questo mercoledì – per diverse ore – per valutare la situazione intorno a Covid-19. Sul tavolo c’è la sospensione del circuito per sei settimane, a partire dal 16 marzo, che avrebbe conseguenze evidenti negli eventi che si dovranno giocare il quel periodo.