Coronavirus: il circuito Juniores “perde” nove tornei nel mese di marzo

L’emergenza Coronavirus sta assumendo sempre più i caratteri di un’emergenza globale e, di conseguenza, il tutto ha impatti notevoli anche sul mondo dello sport. L’International Tennis Federation, in comune accordo con le varie Federazioni Nazionali, ha deciso di rimuovere dal calendario dei tornei Under 18 ben nove tornei in programma nelle ultime due settimane del mese di marzo.

Al momento risultano confermati due tornei in programma in Francia e diverse manifestazioni in calendario in Africa, ma la sensazione è che a breve possano arrivare ulteriori capovolgimenti di fronte da parte degli organi competenti. Ricordiamo che ad aprile non si disputerà il torneo G2 di Firenze: la stessa sorte, con tutta probabilità, capiterà al torneo G2 di Salsomaggiore Terme, il cui inizio sarebbe fissato per il 25 aprile. Risultano confermate le tappe di Prato (dal 3 maggio) e Santa Croce sull’Arno (dal 9 maggio).

CIRCUITO UNDER 18 – TORNEI POSTICIPATI (MARZO):

J3 Casablanca (Marocco) – Dal 16 marzo

J5 Tashkent (Uzbekistan) – Dal 16 marzo

J4 Chengdu (Cina) – Dal 17 marzo

J3 Mohammedia (Marocco) – Dal 23 marzo

J4 Jeju (Corea del Sud) – Dal 23 marzo

J5 Andijan (Uzbekistan) – Dal 23 marzo

J3 Chengdu (Cina) – Dal 24 marzo

J5 Sunchang (Corea del Sud) – Dal 30 marzo

J2 Tlemcen (Algeria) – Dal 30 marzo