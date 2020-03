Emergenza Coronavirus – Cancellato Indian Wells: Il Presidente della WTA avrebbe voluto giocarlo a porte chiuse

È la notizia del momento. Il torneo di Indian Wells è stato annullato a causa del coronavirus e il presidente della WTA Steve Simon ha risposto alla domanda dicendo che lui sosteneva che il torneo avrebbe dovuto svolgersi a porte chiuse.

“Sostenavamo questa ipotesi (che si giocasse a porte chiuse), ma nelle ultime ore i funzionari del torneo hanno pensato che questa opzione non difendesse i loro interessi”, ha rivelato.

Nel frattempo, il presidente WTA ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega la cancellazione del torneo:

“Prima di tutto, non c’è niente di più importante che proteggere la salute dei giocatori, dello staff, dei volontari e del pubblico che avrebbe partecipato all’evento. Sulla base dei consigli medici ricevuti l’8 marzo, il BNP Paribas Open non sarà programmato per questo mese di marzo.

La WTA presta attenzione a tutte le persone colpite dal coronavirus in questa regione e nel mondo. Siamo delusi perché i nostri fan non potranno venire qui per vedere l’evento e anche i nostri giocatori sono delusi per non poter competere per due settimane oltre anche agli sponsor che supportano l’evento. Tuttavia, comprendiamo la decisione che è stata presa tenendo conto dell’interesse pubblico in termini di salute e sicurezza, che è la priorità.

È troppo presto per speculare su cosa accadrà nei prossimi tornei. Continueremo a monitorare attentamente la situazione. La salute e la sicurezza verranno sempre per prime “, ha affermato in una nota.