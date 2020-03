Challenger Potchefstroom: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti testa di serie n.8

Challenger Potchefstroom CH | Cemento | $35.000

(1) Bonzi, Benjamin vs Martineau, Matteo

Kalenichenko, Danylo vs Rawat, Sidharth

Doumbia, Sadio vs Gengel, Marek

(WC) Montsi, Khololwam vs (5) Karlovskiy, Evgeny

(4) Brown, Dustin vs Denolly, Corentin

Pichler, David vs Qualifier

Qualifier vs Leshem, Edan

Oliel, Yshai vs (6) Masur, Daniel

(7) Ortega-Olmedo, Roberto vs Draper, Jack

Moundir, Adam vs Simon, Tobias

Qualifier vs (WC) Becker, Gerhardt Marius

Qualifier vs (3) Krstin, Pedja

(8) Musetti, Lorenzo vs Carr, Simon

Lock, Benjamin vs Qualifier

(WC) Hunter, Vaughn vs Miedler, Lucas

Qualifier vs (2) Grenier, Hugo