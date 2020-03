Davis Cup: Italia vs Corea del Sud 2 a 0. Parla la squadra italiana. Fognini, Mager e Barazzutti (con le sintesi delle due partite)

Fabio Fognini : “L’importante era portare a casa questo match. Nell’ultimo mese a causa del problema alla gamba ho giocato poco e la competizione mi è mancata. Nel secondo set mi sono un po’ rilassato su un paio di risposte ma credo di aver fatto fino in fondo quello che mi ha chiesto Corrado. E’ stata una gara strana, sono venuto qua con l’intenzione di allenarmi duramente tre giorni e poi scendere in campo per cercare di dare il meglio. Volevo iniziare molto solido la gara, lui non è giocatore che si trova a suo agio su questa superficie. Mi serviva giocare punti, rientrare in competizione che mi era mancata nell’ultimo periodo. Partivo favorito, ho cercato di fare quello che ci eravamo prefissati a prescindere dall’avversario.

E’ stato un po’ strano giocare nello stadio vuoto ma questo è un momento difficile da affrontare per tutti. Ci sono regole che sono state dettate da ordini superiori, in questo periodo è giusto così, è triste perché Cagliari si era fatta avanti per ospitarci ma prima viene la salute delle persone poi lo sport e il divertimento”.

Indian Wells e Miami sono a forte rischio per le nuove disposizioni. Mi seccherebbe molto doverci rinunciare, visto che ho saltato molti match per l’infortunio e rischio di arrivare alla stagione sulla terra avendo giocato quasi niente”.

Gianluca Mager : “C’era molta tensione per questo esordio in Davis in un match che sulla carta mi vedeva favorito. Per fortuna Fabio aveva vinto ed io, entrando come secondo, ho avuto un po’ meno pressione. Bravissimi i compagni a distrarmi anche durante lo stop per pioggia. Corrado mi ha spinto e sostenuto per tutto il match. Non ho spinto quanto potevo ma è andata bene era importante vincere per il mio Paese e sono veramente contento. Sapevo di avere le mie chance quando lui era al servizio e ci ho creduto fino in fondo, anche quando ho avuto un piccolo infortunio che ora dovrò curare. Dedico questa vittoria alla mia ragazza, alla mia famiglia, ai miei allenatori e a tutte le persone coinvolte in questa difficile situazione che il mondo sta vivendo”.

Corrado Barazzutti : “Bilancio sicuramente positivo. Fabio ha giocato tranquillo con l’esperienza di un giocatore che è tanto tempo che disputa la Davis, ha fatto un ottimo match. Gianluca ha vinto una partita importantissima, da esordiente non era facile, ha avuto un secondo set complicato. Non ha giocato il suo miglior tennis, ma era abbastanza comprensibile. Per il doppio di domani, i ragazzi stanno tutti bene, farò le mie valutazioni”.