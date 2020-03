Magdalena Rybarikova, ex semifinalista a Wimbledon si ritira a 31 anni

Dopo Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Lucie Safarova, Dominika Cibulkova, Daniela Hantuchova e Ana Ivanovic, c’è un’altra tennista della stessa generazione che annuncia la fine della sua carriera da professionista: Magdalena Rybarikova, ex semifinalista a Wimbledon (2017) ed ex top 20.

La 31enne slovacca ha annunciato oggi che le finals di Fed Cup in programma all’inizio del prossimo mese a Budapest sarà l’ultimo torneo della sua carriera. “Ho avuto il tempo di pensare e ho deciso che le finals di Fed Cup saranno un buon posto per dire addio al tennis”, ha confessato in un’intervista alla televisione del suo paese. “Il 2017 è stata la mia stagione migliore poi sono arrivate due operazioni e sono riuscito a recuperare. Pensavo che i problemi fossero risolti, ma i problemi fisici sono tornati ed ho detto basta”.