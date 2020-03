Coronavirus: nessun torneo ITF in Asia per tutto il mese di marzo

Il Coronavirus sta continuando ad avere numerose conseguenze sul panorama sportivo internazionale. L’International Tennis Federation (ITF) ha deciso, nelle ultime ore, di cancellare dal calendario tutti i tornei femminili in programma tra Cina, Giappone ed Hong Kong fino all’ultima settimana di aprile. In Asia, dunque, al momento si giocherà regolarmente (salvo ulteriori cambiamenti) solo in Kazakistan ed Uzbekistan. La situazione è in continua evoluzione: possibili variazioni potrebbero essere attuate nelle prossime ore.

TORNEI ITF CANCELLATI IN ASIA

W60 Shenzhen (Cina) – Dal 9 marzo

W25 Osaka (Giappone) – Dal 9 marzo

W15 Zhuhai (Cina) – Dal 16 marzo

W25 Kofu (Giappone) – Dal 23 marzo

W25 Kashiwa (Giappone) – Dal 30 marzo

W25 Osaka (Giappone) – Dal 6 aprile

W60 Wuhan (Cina) – Dal 20 aprile

W25 Hong Kong (Hong Kong) – Dal 4 maggio

TORNEI ITF CONFERMATI IN ASIA

W15 Shymkent (Kazakistan) – Dal 6 aprile

W15 Shymkent (Kazakistan) – Dal 13 aprile

W15 Andijan (Uzbekistan) – Dal 20 aprile

W60 Fukuoka (Giappone) – Dal 27 aprile

W15 Namangan (Uzbekistan) – Dal 27 aprile

W80 Gifu (Giappone) – Dal 4 maggio

W60 Luan (Cina) – Dal 4 maggio