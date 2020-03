Coppa Davis, Italia-Corea del Sud: Fognini e Mager in singolare, Sonego/Travaglia in doppio

Sono state rese note le sfide dell’incontro di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, che si affronteranno domani e sabato al TC Cagliari, rigorosamente a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Ad aprire la contesa saranno Fabio Fognini e Duckhee Lee: l’azzurro, numero 11 del ranking ATP, partirà con i favori del pronostico contro l’avversario classe ’98, attualmente fuori dai primi 250 del mondo. A seguire toccherà a Gianluca Mager, all’esordio assoluto nella competizione a squadre con la maglia azzurra, che se la vedrà con Ji Sung Nam, n.238 in singolare e n.103 in doppio.

Nella giornata di sabato si partirà con il doppio: Corrado Barazzutti ha scelto Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia, Heesung Chung ha invece optato per Ji Sung Nam e Min-Kyu Song. Successivamente si disputeranno i due singolari conclusivi con Fabio Fognini e Gianluca Mager opposti rispettivamente a Nam e Lee. I due capitani, comunque, hanno la facoltà di cambiare le carte in tavola fino a pochi minuti prima dall’inizio degli incontri.

ITALIA -COREA DEL SUD – Cagliari – terra rossa – Domani ore 12

Fabio Fognini (ITA) – Duckhee Lee (KOR)

Gianluca Mager (ITA) – Ji Sung Nam (KOR)

Lorenzo Sonego/Stefano Travaglia (ITA) – Ji Sung Nam/Min-Kyu Song (KOR)

Fabio Fognini (ITA) – Ji Sung Nam (KOR)

Gianluca Mager (ITA) – Duckhee Lee (KOR)