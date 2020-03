Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka e il Coronavirus

Kei Nishikori, la più grande figura nella storia del tennis del Giappone, un vero eroe nazionale, non gioca da sei mesi per colpa di un infortunio.

Il giapponese, che si sta riprendendo da un infortunio al gomito destro, non appare nel programma del primo giorno di gare del turno di qualificazione per le finali della Coppa Davis 2020 con l’Ecuador, che si giocherà a Miki (in Giappone), a porte chiuse, a causa del Coronavirus.

Si dice che Kei non c’è proprio per la paura di contrarre questa malattia.

L’epidemia di Covid-19 ha portato anche Yoshihito Nishioka, il miglior tennista della squadra dopo Nishikori, a scegliere di non recarsi nel suo paese per paura di non poter tornare in seguito negli Stati Uniti.