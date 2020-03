Diritti Tv: Novità da SuperTennis

SuperTennis TV, il canale della Federazione, da quest’anno arricchisce la propria offerta trasmettendo un match al giorno in differita (il migliore) dei tornei ATP di Indian Wells, Montecarlo, Parigi Bercy e come lo scorso anno le ATP Finals di Londra.

Si parte da venerdì 13 marzo con il torneo di Indian Wells.

Questo il comunicato della Federazione.

Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale Tv SuperTennis, proseguono la collaborazione avviata la scorsa primavera e ampliano la loro reciproca offerta per il 2020.

In aggiunta a quanto già stabilito con l’accordo precedente, infatti, Sky Italia nel 2020 avrà anche i diritti di trasmissione in diretta simulcast dei seguenti tornei:

• ATP 250 a Marsiglia (dal 17 al 23 febbraio) – già giocato

• ATP 250 a Stoccarda (dall’8 al 14 giugno)

• ATP 250 a San Pietroburgo (dal 21 al 27 settembre)

Questi tre tornei si aggiungono agli altri tornei già previsti dal contratto, fra cui, quest’anno, sono stati selezionati per la trasmissione in diretta:

• ATP 500 ad Acapulco (dal 24 febbraio al 1°marzo) – già giocato

• ATP 500 ad Amburgo (dal 13 al 19 luglio), in simulcast

• ATP 250 a Buenos Aires (dal 10 al 16 febbraio), in simulcast – già giocato

• ATP 250 a Budapest (dal 20 al 26 aprile), in simulcast

• ATP 250 a Monaco di Baviera (dal 27 aprile al 3 maggio), in simulcast

Confermati su Sky per il 2020 anche i tornei già trasmessi nel 2019:

• ATP 500 a Queen’s (dal 15 al 21 giugno)

• ATP 500 a Tokyo (dal 5 all’11 ottobre)

• ATP 500 a Vienna (dal 26 ottobre al 1° novembre)

• più la trasmissione in simulcast di 2 QF, 2 SF e della finale del WTA Premier 5 a Roma

In virtù dei nuovi accordi, nel 2020 SuperTennis avrà i diritti di trasmissione in differita di un match al giorno a scelta dei seguenti tornei:

• ATP MASTERS 1000 a Indian Wells (dall’11 al 22 marzo)

• ATP MASTERS 1000 a Montecarlo (dal 13 al 19 aprile)

• ATP MASTERS 1000 a Parigi (dal 2 all’8 novembre)

• NITTO ATP FINALS a Londra (dal 15 al 22 novembre)

E SuperTennis trasmetterà anche quest’anno:

• il torneo di qualificazione di Wimbledon in diretta esclusiva (dal 24 al 28 giugno)

• il torneo juniores di Wimbledon in diretta esclusiva (dal 29 giugno al 12 luglio)

• una differita serale (della durata non superiore a 90 minuti) di un match di singolare di Wimbledon, disputatosi nel corso della giornata

• la differita integrale delle finali di doppio di Wimbledon

• il torneo di doppio delle NITTO ATP Finals, in simulcast

• 2 QF, 2 SF e finale del torneo ATP Masters 1000 a Roma, in simulcast (dall’11 al 17 maggio).