Davis Cup: Italia vs Corea a rischio cancellazione o a porte chiuse. Barazzutti “Situazione seria” e su Sinner “Io ho chiesto di convocarlo ma i suoi programmi per il momento non coincidono con quelli della Davis”

Corrado Barazzutti : “Siamo in attesa delle direttive del Governo. Il Coronavirus non è un fattore secondario. Siamo in una situazione seria, anche un po’ di emergenza per tutta l’Italia, per tutto il mondo in realtà. Noi siamo qui per giocare un match di tennis, una competizione sportiva e come è stato detto andiamo avanti, continuiamo la nostra vita e cerchiamo di farlo senza panico. Naturalmente aspettiamo quelle che saranno le direttive del Governo: giocheremo se potremo farlo, giocheremo senza pubblico se ci diranno di farlo, non giocheremo se ci diranno di non farlo. Non possiamo dire di essere nelle migliori condizioni in generale perché c’è una situazione molto seria in tutto il Paese. Cerchiamo di andare avanti con una vita normale per quanto si possa non pensare o pensare poco al Coronavirus. Giocheremo, ripeto, se potremo giocare con le indicazioni che ci verranno date dal Governo”.

“Non sono la persona più adatta per risponder in caso di annullamento ma sicuramente sarebbe un danno anche se bisogna pensare alla gravità del momento più che eventualmente a danni di ordine economico che comunque si risolvono. La cosa più importante uscire fuori da questa situazione di emergenza. Il Governo deve prendere tutte le precauzioni più corrette per proteggere le persone e per cercare di arginare questa situazione”.

Su Sinner: “Siamo tutti contenti che Jannik sia in entrato in tabellone al “1000” di Indian Wells. Non è qui semplicemente perché il suo coach Riccardo Piatti ha preferito come programmazione portarlo a giocare il challenger di Indian Wells in preparazione al Masters 1000. Io ho chiesto di convocarlo ma i suoi programmi per il momento non coincidono con quelli della Coppa Davis. Una decisione che io e tutta la Federazione rispettiamo naturalmente. Non manca solo Sinner ma anche Matteo Berrettini, alle prese con problemi fisici, ed è una mancanza pesante”.