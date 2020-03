Incerto il futuro di Andy Murray

Prosegue il calvario sportivo dell’ex numero 1 del mondo Andy Murray, che ha da poco ripreso gli allenamenti dopo l’ennesimo stop causato dai cronici problemi all’anca: “Spero di tornare presto in campo, ma potrei operarmi di nuovo”. Possibile un rientro a Miami oppure un nuovo lungo stop.

Anche la mamma di Andy, Judy Murray ha parlato del figlio: “Non lo sappiamo. Mi spiace dirlo, ma questa è l’unica risposta che sono in grado di dare in questo momento.

Non sappiamo come reagirà alla riabilitazione e nemmeno quale sarà la migliore scelta da prendere successivamente. Dopo un infortunio, ricominci semplicemente ad allenarti. Fai le cose con calma, poi vedi come vanno le cose e solo in quel momento pensi a riprogrammare il tutto.