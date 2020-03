Challenger Monterrey: I risultati con il dettaglio del Day 2 (Live). Moroni agli ottavi. Caruana al secondo turno. Fuori Gaio (Video)

R2: (1)Adrian Mannarino (FRA) vs Harry Bourchier (AUS)

R2: Evan King (USA) vs (14)Peter Polansky (CAN) [0-1]

R2: (3)Pablo Andujar (ESP) vs Donald Young (USA)

R2: (Q)Liam Caruana (USA) vs (13)Andrew Harris (AUS)

R2: (11)Viktor Troicki (SRB) vs Ulises Blanch (USA)

R2: James Ward (GBR) vs (7)Paolo Lorenzi (ITA) [1-1]

R2: (6)Jason Jung (TPE) vs Collin Altamirano (USA) [1-0]

R2: Christopher Eubanks (USA) vs (9)Lorenzo Giustino (ITA)

R2: (5)Federico Coria (ARG) vs Guilherme Clezar (BRA) [3-1]

R2: Kevin King (USA) vs (12)Brayden Schnur (CAN) [0-1]

R2: Aleksandar Vukic (AUS) vs (2)Feliciano Lopez (ESP) [0-1]

R3: John Patrick Smith (AUS) vs Gian Marco Moroni (ITA)

R3: (16)Ernesto Escobedo (USA) vs (4)Ricardas Berankis (LTU)

Challenger Monterrey CH | Cemento | $108.320 – 1°-2° Turno

Estadio GNP Seguros – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Shintaro Mochizuki vs [4] Ricardas Berankis



CH Monterrey Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 5 4 Ricardas Berankis [4] Ricardas Berankis [4] 7 6 Vincitore: R. BERANKIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Mochizuki 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Mochizuki 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [3] Pablo Andujar vs Donald Young



Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [15] Bernard Tomic vs Adrian Menendez-Maceiras



CH Monterrey Bernard Tomic [15] Bernard Tomic [15] 6 6 6 Adrian Menendez-Maceiras Adrian Menendez-Maceiras 3 7 3 Vincitore: B. TOMIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Tomic 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 B. Tomic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df ace 3-0 → 3-1 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Tomic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 B. Tomic 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 B. Tomic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

2. [6] Jason Jung vs Collin Altamirano



CH Monterrey Jason Jung [6] Jason Jung [6] 30 7 5 Collin Altamirano • Collin Altamirano 40 6 5 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Altamirano 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 J. Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 C. Altamirano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Jung 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Altamirano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Jung 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 C. Altamirano 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Altamirano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Altamirano 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 C. Altamirano 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Jung 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 C. Altamirano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 C. Altamirano 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Jung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Altamirano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Altamirano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Altamirano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Kevin King / Luis Patiño vs [WC] Matias Franco Descotte / Juan Alejandro Hernandez



CH Monterrey Kevin King / Luis Patiño Kevin King / Luis Patiño 0 0 Matias Franco Descotte / Juan Alejandro Hernandez • Matias Franco Descotte / Juan Alejandro Hernandez 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Franco Descotte / Alejandro Hernandez 0-0

Cancha 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Altmaier vs Harry Bourchier



CH Monterrey Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 4 2 Harry Bourchier Harry Bourchier 2 6 6 Vincitore: H. BOURCHIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 D. Altmaier 15-0 30-0 1-4 → 2-4 H. Bourchier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Bourchier 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 0-3 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Bourchier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 H. Bourchier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Bourchier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 H. Bourchier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Bourchier 15-0 15-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-1 → 5-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 H. Bourchier 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Bourchier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [Q] Liam Caruana vs Agustin Velotti



CH Monterrey Liam Caruana Liam Caruana 1 6 6 Agustin Velotti Agustin Velotti 6 4 3 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Velotti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Caruana 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 L. Caruana 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Velotti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Caruana 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Velotti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Caruana 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Velotti 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Velotti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Velotti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Velotti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Velotti 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Velotti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 1-3 L. Caruana 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Velotti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Caruana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [16] Ernesto Escobedo vs Jason Kubler



CH Monterrey Ernesto Escobedo [16] Ernesto Escobedo [16] 6 6 Jason Kubler Jason Kubler 1 2 Vincitore: E. ESCOBEDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-1 → 5-2 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 E. Escobedo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 J. Kubler 0-15 df 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 E. Escobedo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Escobedo 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Tomas Martin Etcheverry vs Evan King (non prima ore: 22:00)



CH Monterrey Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 4 4 Evan King Evan King 6 6 Vincitore: E. KING Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. King 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 E. King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 df 0-40 df df 3-3 → 3-4 E. King 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. King 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 E. King 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-4 → 4-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. King 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 E. King 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. King 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Cancha 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ulises Blanch vs [Q] Carlos Gomez-Herrera



CH Monterrey Ulises Blanch Ulises Blanch 6 6 Carlos Gomez-Herrera Carlos Gomez-Herrera 3 1 Vincitore: U. BLANCH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 U. Blanch 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 df 0-40 4-1 → 5-1 U. Blanch 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 2-1 → 3-1 U. Blanch 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Blanch 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 U. Blanch 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 U. Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 U. Blanch 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 U. Blanch 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

2. [10] Steven Diez vs John-Patrick Smith



CH Monterrey Steven Diez [10] Steven Diez [10] 1 0 John-Patrick Smith John-Patrick Smith 6 6 Vincitore: J. SMITH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Smith 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 J. Smith 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 S. Diez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 J. Smith 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Diez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 S. Diez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Smith 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 1-4 S. Diez 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 J. Smith 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Smith 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Gian Marco Moroni vs [8] Federico Gaio



CH Monterrey Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 6 6 Federico Gaio [8] Federico Gaio [8] 4 7 2 Vincitore: G. MORONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 G. Marco Moroni 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Gaio 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Marco Moroni 15-0 ace 15-15 df 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Marco Moroni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 ace ace 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [5] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan vs [WC] Milledge Cossu / Adrian Mannarino (non prima ore: 21:30)



CH Monterrey N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan [5] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan [5] 4 6 10 Milledge Cossu / Adrian Mannarino Milledge Cossu / Adrian Mannarino 6 3 6 Vincitori: BALAJI / NEDUNCHEZHIYAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 M. Cossu / Mannarino 1-0 M. Cossu / Mannarino 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Cossu / Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 M. Cossu / Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-1 → 4-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Cossu / Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-0 → 3-1 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Cossu / Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 2-0 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Cossu / Mannarino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Cossu / Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 M. Cossu / Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 M. Cossu / Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Cossu / Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-0 → 0-1

5. Christopher Eubanks vs [9] Lorenzo Giustino