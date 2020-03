Maria Sharapova conferma che non giocherà più a tennis: “posso dire con certezza che non giocherò più a tennis”

Questa settimana Maria Sharapova ha sorpreso il mondo dello sport annunciando il suo addio al tennis per problemi fisici, a soli 32 anni.

La russa ha rilasciato la sua prima intervista dopo il ritiro al New York Times, dove ha garantito che questa decisione sarà definitiva. “Si parla molto del ritorno di Kim Clijsters ritornata in campo dopo molti anni, ma posso dire con certezza che non giocherò più a tennis. È una fase della mia vita che è finita. È possibile che rimanga collegata a questo sport ma in altri ambiti. Non più come giocatrice di tennis”.

La Sharapova ha anche ricordato il momento in cui è stata sospesa per la famosa questione del doping. “E’ stata una situazione molto complicata che sono riuscita a superare con umiltà. È stato uno dei momenti più difficili non solo nella mia carriera da tennista ma anche nella mia vita. Nonostante tutto ho riconosciuto il mio errore ed ho lottato per tornare nel migliore dei modi nel tennis, semplicemente per l’amore che ho per questo sport. Sono orgogliosa di essere tornata e di aver fatto del mio meglio, anche se i risultati degli ultimi anni non sono stati troppo esaltanti”.