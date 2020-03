Challenger Indian Wells: Il Tabellone Principale. Tre azzurri ai nastri di partenza

Challenger Indian Wells CH | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1/WC) Humbert, Ugo vs Bye

Uchida, Kaichi vs (PR) Sock, Jack

Redlicki, Michael vs Li, Zhe

Bye vs (13) Donskoy, Evgeny

(11) Kudla, Denis vs Bye

Janvier, Maxime vs Klahn, Bradley

Qualifier vs Cressy, Maxime

Bye vs (6) Sinner, Jannik

(3) Norrie, Cameron vs Bye

Marcora, Roberto vs Qualifier

(WC) Smith, Keegan vs Peniston, Ryan

Bye vs (14) Giron, Marcos

(10) Caruso, Salvatore vs Bye

Kwiatkowski, Thai-Son vs Chung, Hyeon

Broady, Liam vs Nakashima, Brandon

Bye vs (7) Sugita, Yuichi

Challenger Indian Wells CH | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(8) Tiafoe, Frances vs Bye

Santillan, Akira vs Mmoh, Michael

Zverev, Mischa vs Aragone, JC

Bye vs (9) Barrere, Gregoire

(15) O’Connell, Christopher vs Bye

(WC) Holt, Brandon vs Korda, Sebastian

Krueger, Mitchell vs Sela, Dudi

Bye vs (4/WC) Albot, Radu

(5) Johnson, Steve vs Bye

(WC) Nanda, Govind vs Polmans, Marc

(PR) Mott, Blake vs McDonald, Mackenzie

Bye vs (12) Daniel, Taro

(16) Gojowczyk, Peter vs Bye

Copil, Marius vs (PR) Sarmiento, Raymond

Rubin, Noah vs Petrovic, Danilo

Bye vs (2) Pouille, Lucas