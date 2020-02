Jannik Sinner parla dell’ex compagna di allenamento Maria Sharapova: “non sei soltanto una grande campionessa, dalla quale ho imparato molto, ma soprattutto una grande persona”

Jannik Sinner, che negli ultimi mesi si è allenato con Maria Sharapova, attraverso un post su Instagram ha salutato la tennista russa che si è ritirata nella giornata di ieri.

«Non ti conosco da molto tempo, ma ti conosco abbastanza per sapere che non sei soltanto una grande campionessa, dalla quale ho imparato molto, ma soprattutto una grande persona.

Grazie per tutti i ricordi e buona fortuna per i tuoi prossimi impegni. Sarò sempre qui se ti viene voglia di un boogie natalizio… danza verso il ritiro campionessa!”

– queste le parole di Jannik che la prossima settimana sarà impegnato nel torneo challenger di Indian Wells.