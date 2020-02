Notizie dal Mondo: David Ferrer paragona la Sharapova a Nadal. Kyrgios si arrabbia con il pubblico. Roger Federer e la cucina dopo il tennis. La Federazione Francese e la copertura televisiva del Roland Garros e altro ancora

David Ferrer è in Messico come commentatore del torneo di Acapulco e nella città messicana ha reagito alla notizia del ritiro di Maria Sharapova, che a 32 anni ha deciso di abbandonare il tennis.

“Per me, è sempre stata una specie di Rafael Nadal del circuito femminile, grazie alla sua mentalità, determinazione e spirito combattivo. È una delle giocatrici del circuito WTA che ha fatto di più per il tennis ed ha vinto i tornei più prestigiosi del mondo ”, ha ricordato Ferrer, che recentemente ha lasciato il tennis (maggio 2019).

dopo il ritiro contro il francese Humbert ad Acapulco è stato fischiato dal pubblico.

Dichiara Nicki: “Da un paio di settimane, dagli Australian Open ho un problema al polso.

Per questo motivo la settimana scorsa non ho partecipato a Delray Beach, ora sono venuto qui a provare ma non ero pronto fisicamente. Dopo l’anno scorso è un vero peccato, è difficile per me venire qui e ritirarmi subito”

Non me ne frega un c**** dei fischi. Davvero, non me ne frega niente. Io non sto bene, ho provato a giocare ma non ci sono riuscito. I fan sono stati irrispettosi e di conseguenza non mi frega davvero nulla di loro”.

Cosa farà Federer una volta appesa la racchetta al chiodo? Il diretto interessato ha sempre affermato di voler restare nel mondo del tennis. In quale veste sarà tutto da vedere.

Incalzato sul tema – sulle pagine delle BBC – il campione 38enne ha però dichiarato di voler scoprire anche altro… «Essere un buon giocatore di tennis non significa che si sarà bravi anche nel resto. Penso che mi metterò a studiare, ad imparare nuove cose, a coltivare nuove passioni».

Due le passioni con le quali Roger ha un particolare feeling… «Ovviamente avrò più tempo per la mia famiglia e per viaggiare in un modo molto diverso rispetto a quando fatto finora. Ma mi piacerebbe per esempio provare a diventare un buon cuoco, oppure suonare bene uno strumento musicale».

La Federazione francese di tennis ha deciso di occuparsi internamente della produzione per la copertura televisiva del Roland Garros a partire dal 2021. FFT ha scelto HBS France Production per supportarla nel triennio 2021-2023

In questa foto una fan di Roger Federer alla partita di Novak Djokovic di ieri a Dubai.

Novak Djokovic ha spiegato perchè nel corso della stagione gioca di tanto in tanto il doppio: In genere gioco il doppio a Dubai, Indian Wells e Monte-Carlo. Di solito, quando mi concedo qualche settimana di pausa e inizio una nuova serie di tornei, inizio anche a giocare il doppio.