Novak Djokovic su Roger Federer: “Roger è Roger e il tennis ha bisogno di lui”

Novak Djokovic ha parlato dall’assenza di Roger Federer dal circuito.

“Onestamente questa notizia mi ha colto di sorpresa. Ignoravo che soffrisse di un infortunio così grande. Non amo vedere nessuno alle prese con un’operazione, anche perché ci sono passato e spero vivamente che non mi succeda più. Per qualunque medico è una routine, per noi invece è invasivo e ogni tanto può anche generare un trauma dal punto di vista psicologico”.

“Sono veramente triste di vedere sia Roger sia Kevin Anderson dover attraversare questo duro percorso e mi auguro che ritornino presto. Roger è Roger e il tennis ha bisogno di lui”.