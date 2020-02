Rafael Nadal precisa sul Gruppo Whatsapp dei Big Three

Nel corso della conferenza stampa ad Acapulco Rafael Nadal ha risposto ad una domanda tornando sulle parole di Novak Djokovic che ha parlato di un gruppo Whatsapp tra i Big Three.

Nadal si è soffermato così sulla vicenda: “Ho un gruppo whatsapp con Djokovic e Federer, ma non siamo solo noi tre.

È un gruppo con più persone, perlopiù siamo tutti noi che facciamo parte del Consiglio dei giocatori e lo utilizziamo per essere informati su ciò che sta accadendo nel nostro mondo. Messaggiamo e pubblichiamo in quel gruppo, ma non siamo solo noi tre.

Solitamente non mi sento quotidianamente con Novak e Roger”.