ATP Dubai: Novak Djokovic senza problemi ai quarti di finale. Ecco gli accoppiamenti

Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [6] Andrey Rublev vs Daniel Evans

2. Jan-Lennard Struff vs [2] Stefanos Tsitsipas

3. [1] Novak Djokovic vs [7] Karen Khachanov (non prima ore: 16:00)

4. [3] Gael Monfils vs Richard Gasquet

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [4] Raven Klaasen / Oliver Marach

2. [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin

3. [Q] Henri Kontinen / Jan-Lennard Struff vs [WC] Matthew Ebden / Leander Paes

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.794.840 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Andrey Rublev vs Filip Krajinovic



ATP Dubai Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 7 6 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 0 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 df ace 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 6-6 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Rublev 0-15 15-15 ace 4-5 → 5-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Alexander Bublik vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 13:00)



ATP Dubai Alexander Bublik Alexander Bublik 6 4 Stefanos Tsitsipas [2] Stefanos Tsitsipas [2] 7 6 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Novak Djokovic vs Philipp Kohlschreiber (non prima ore: 16:00)



ATP Dubai Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 3 1 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 4-0 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [3] Gael Monfils vs [Q] Yasutaka Uchiyama



ATP Dubai Gael Monfils [3] Gael Monfils [3] 6 6 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 1 2 Vincitore: G. MONFILS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Monfils 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-0 → 4-0 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Pierre-Hugues Herbert vs Daniel Evans



ATP Dubai Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 5 6 6 Daniel Evans Daniel Evans 7 3 7 Vincitore: D. EVANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Herbert 0-15 df 15-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 2-1 → 2-2 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Herbert 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Herbert 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Evans 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Herbert 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 5-3 → 5-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Herbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 D. Evans 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Dennis Novak vs [7] Karen Khachanov



ATP Dubai Dennis Novak Dennis Novak 3 4 Karen Khachanov [7] Karen Khachanov [7] 6 6 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Novak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Novak 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Novak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 D. Novak 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 D. Novak 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Novak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Jan-Lennard Struff vs Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 14:00)



ATP Dubai Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 1 0 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 6-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-0 → 4-0 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 3-0 → 4-0 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

4. Richard Gasquet vs [8] Benoit Paire



ATP Dubai Richard Gasquet Richard Gasquet 6 6 Benoit Paire [8] Benoit Paire [8] 4 4 Vincitore: R. GASQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 3-2 B. Paire 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Paire 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Paire 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-4 → 6-4 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 B. Paire 0-15 0-30 df 0-40 df 3-2 → 4-2 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



ATP Dubai Kevin Krawietz / Andreas Mies [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies [3] 6 6 10 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 4 7 8 Vincitori: KRAWIETZ / MIES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 K. Krawietz / Mies 1-0 J. Rojer / Tecau 1-0 2-0 ace 3-0 3-1 3-2 4-2 4-3 df 4-4 4-5 5-5 ace 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* df 6*-7 7*-7 7-8* df 6-6 → 6-7 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

2. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs John Peers / Michael Venus