Combined Acapulco: I risultati con il dettaglio del Day 2. Jasmine Paolini dà forfait per colpa di una intossicazione alimentare. Sara Errani al secondo turno

R2: (WC)Renata Zarazua (MEX) vs (WC)Katie Volynets (USA)

R2: Tamara Zidansek (SLO) vs (Q)Kaja Juvan (SLO) [1-0]

R2: Tatjana Maria (GER) vs Anastasia Potapova (RUS) [1-1]

R2: (Q)Leylah Annie Fernandez (CAN) vs (8)Nao Hibino (JPN) [1-1]

R2: (7)Heather Watson (GBR) vs Kateryna Bondarenko (UKR) [1-2]

R2: (6)Lin Zhu (CHN) vs Katie Boulter (GBR)

R2: (Q)Sara Errani (ITA) vs (Q)Xiyu Wang (CHN)

Combined Acapulco – 1° Turno

Estadio – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [Q] Kaja Juvan vs [5/WC] Venus Williams



WTA Acapulco Kaja Juvan Kaja Juvan 4 7 6 Venus Williams [5] Venus Williams [5] 6 6 2 Vincitore: K. JUVAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Williams 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 V. Williams 0-15 0-30 df 0-40 df 1-0 → 2-0 K. Juvan 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* df 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Williams 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 V. Williams 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Juvan 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Juvan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 K. Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 V. Williams 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-3 → 4-4 V. Williams 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Juvan 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

2. [Q] Jason Jung vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 01:00)



ATP Acapulco Jason Jung Jason Jung 6 1 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 7 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Jung 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 J. Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Zverev 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Jung 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 J. Jung 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Jung 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-1 → 4-2 J. Jung 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Jung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Rafael Nadal vs Pablo Andujar



ATP Acapulco Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 6 Pablo Andujar Pablo Andujar 3 2 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 P. Andujar 0-15 0-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Nadal 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 P. Andujar 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. [6] Nick Kyrgios vs Ugo Humbert (non prima ore: 05:00)



ATP Acapulco Nick Kyrgios [6] • Nick Kyrgios [6] 0 3 0 Ugo Humbert Ugo Humbert 0 6 0 Vincitore: U. HUMBERT per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Kyrgios 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

ATP Acapulco Damir Dzumhur Damir Dzumhur 3 3 Grigor Dimitrov [7] Grigor Dimitrov [7] 6 6 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-5 → 3-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [Q] Damir Dzumhurvs [7] Grigor Dimitrov

2. [LL] Alex Bolt vs [4] Felix Auger-Aliassime



ATP Acapulco Alex Bolt Alex Bolt 3 6 Felix Auger-Aliassime [4] Felix Auger-Aliassime [4] 6 7 Vincitore: F. AUGER-ALIASSIME Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Bolt 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Bolt 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Bolt 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Sloane Stephens vs [WC] Renata Zarazua



WTA Acapulco Sloane Stephens [1] Sloane Stephens [1] 4 2 Renata Zarazua Renata Zarazua 6 6 Vincitore: R. ZARAZUA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Stephens 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Zarazua 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Zarazua 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [5] John Isner vs [WC] Mischa Zverev



ATP Acapulco John Isner [5] John Isner [5] 6 7 Mischa Zverev Mischa Zverev 3 6 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 M. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 M. Zverev 40-0 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

WTA Acapulco Katie Boulter Katie Boulter 2 6 6 Francesca Di Lorenzo Francesca Di Lorenzo 6 3 2 Vincitore: K. BOULTER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 K. Boulter 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-4 → 1-4 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 K. Boulter 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 F. Di Lorenzo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

1. Katie Boultervs Jasmine Paolini

2. [Q] Sara Errani vs Sara Sorribes Tormo



WTA Acapulco Sara Errani Sara Errani 7 6 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 5 4 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 S. Errani 0-15 0-30 df 0-40 3-0 → 3-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-2 → 5-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Christina Mchale vs [4] Lauren Davis



WTA Acapulco Christina Mchale Christina Mchale 6 1 6 Lauren Davis [4] Lauren Davis [4] 2 6 4 Vincitore: C. MCHALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Mchale 0-15 0-30 df 0-40 df 5-2 → 5-3 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Mchale 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 L. Davis 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-5 → 1-6 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [Q] Usue Maitane Arconada vs [Q] Caroline Dolehide



WTA Acapulco Usue Maitane Arconada Usue Maitane Arconada 2 2 Caroline Dolehide Caroline Dolehide 6 6 Vincitore: C. DOLEHIDE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 U. Maitane Arconada 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 C. Dolehide 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Dolehide 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 2-2 U. Maitane Arconada 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 U. Maitane Arconada 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 U. Maitane Arconada 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Dolehide 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 U. Maitane Arconada 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 C. Dolehide 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 U. Maitane Arconada 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

Cancha 3 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [6] Lin Zhu vs Katarina Zavatska



WTA Acapulco Lin Zhu [6] Lin Zhu [6] 7 6 Katarina Zavatska Katarina Zavatska 6 2 Vincitore: L. ZHU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Zavatska 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 K. Zavatska 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 K. Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Zavatska 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 K. Zavatska 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 K. Zavatska 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Leylah Fernandez vs Nina Stojanovic



WTA Acapulco Leylah Fernandez Leylah Fernandez 6 6 Nina Stojanovic Nina Stojanovic 4 1 Vincitore: L. FERNANDEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 N. Stojanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 N. Stojanovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 N. Stojanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 N. Stojanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Fernandez 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Stojanovic 0-15 df 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Shelby Rogers vs [WC] Katie Volynets



WTA Acapulco Shelby Rogers Shelby Rogers 2 6 Katie Volynets Katie Volynets 6 7 Vincitore: K. VOLYNETS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Volynets 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 S. Rogers 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Rogers 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1

Cancha 4 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [LL] Taro Daniel vs Soonwoo Kwon



ATP Acapulco Taro Daniel Taro Daniel 2 6 3 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 6 2 6 Vincitore: S. KWON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Daniel 0-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Daniel 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Kwon 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Kwon 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-1 → 4-1 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 S. Kwon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Steve Johnson vs [8] Dusan Lajovic



ATP Acapulco Steve Johnson Steve Johnson 7 4 3 Dusan Lajovic [8] Dusan Lajovic [8] 6 6 6 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Johnson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 2-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Johnson 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-2 → 3-2 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Johnson 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Taylor Fritz vs John Millman



ATP Acapulco Taylor Fritz Taylor Fritz 7 3 6 John Millman John Millman 5 6 1 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 J. Millman 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 T. Fritz 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-0 → 4-0 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Millman 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Millman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 J. Millman 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 6-5 → 7-5 J. Millman 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Millman 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 J. Millman 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Millman 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Cancha 1 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Radu Albot vs [SE] Pedro Martinez



ATP Acapulco Radu Albot Radu Albot 3 2 Pedro Martinez Pedro Martinez 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 P. Martinez 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Nao Hibino / Heather Watson vs Dalila Jakupovic / Danka Kovinic



WTA Acapulco Nao Hibino / Heather Watson Nao Hibino / Heather Watson 6 6 Dalila Jakupovic / Danka Kovinic Dalila Jakupovic / Danka Kovinic 4 1 Vincitori: HIBINO / WATSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Hibino / Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-1 → 6-1 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 N. Hibino / Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 N. Hibino / Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 D. Jakupovic / Kovinic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Hibino / Watson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Jakupovic / Kovinic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 N. Hibino / Watson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Jakupovic / Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 N. Hibino / Watson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Jakupovic / Kovinic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 N. Hibino / Watson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Jakupovic / Kovinic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Hibino / Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Hibino / Watson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman vs Marie Bouzkova / Renata Voracova



WTA Acapulco Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman 4 6 12 Marie Bouzkova / Renata Voracova Marie Bouzkova / Renata Voracova 6 2 10 Vincitori: BONDARENKO / FICHMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 M. Bouzkova / Voracova 1-0 K. Bondarenko / Fichman 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 df 5-1 5-2 6-2 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Bondarenko / Fichman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Bouzkova / Voracova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 K. Bondarenko / Fichman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Bouzkova / Voracova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-0 → 4-1 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 M. Bouzkova / Voracova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 K. Bondarenko / Fichman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Bouzkova / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-5 → 4-6 M. Bouzkova / Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 K. Bondarenko / Fichman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Bouzkova / Voracova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 4-2 → 4-3 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Bouzkova / Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Bondarenko / Fichman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Bouzkova / Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Bondarenko / Fichman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Bouzkova / Voracova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Anna Kalinskaya / Anastasia Potapova vs [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos