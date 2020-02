Ranking Femminile Under 18: gran balzo di Alessandra Simone. Quattro azzurre in Top-100

Sono solo quattro le tenniste italiane all’interno della Top-100 del Ranking Femminile Under 18. All’aggiornamento del 24 febbraio, si segnala il grande salto in avanti di Alessandra Simone che, grazie alla finale raggiunta nel G2 di Siauliai (Lituania), guadagna 37 posizioni ed entra così tra le prime cento (n.85). La numero uno d’Italia resta Melania Delai (2002, n.33) seguita a distanza ravvicinata da Matilde Paoletti (n.38). La quarta azzurra in Top-100 è Beatrice Ricci (46).

TOP-10 ITALIANE:

33. Melania Delai (2002) – 913

38. Matilde Paoletti (2003) – 874

46. Beatrice Ricci (2003) – 791

85. Alessandra Simone (2003) – 573.5

109. Eleonora Alvisi (2003) – 493.5

135. Lisa Pigato (2003) – 405.5

186. Asia Serafini (2003) – 312.25

189. Camilla Zanolini (2003) – 305.25

196. Sofia Rocchetti (2002) – 295.75

197. Sara Ziodato (2002) – 292.5

