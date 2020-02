Djokovic: “Roger è Roger, il tennis ha bisogno di lui”

Il n.1 del mondo Novak Djokovic torna in campo questa settimana a Dubai, dopo la conferma del titolo agli Australian Open. Sarà a caccia del quinto successo nel torneo degli Emirati Arabi Uniti, ormai diventato un piccolo classico nel calendario tennistico. Queste alcune parole rilasciate alla stampa dal serbo ieri, negli eventi pre-torneo.

“Mi è mancato stare qua, non ho giocato negli ultimi quattro anni, n0n vedo l’ora di tornare in campo. Ho iniziato la stagione nel miglior modo possibile in Australia, adesso voglio continuare la mia striscia vincente qua a Dubai”. Ricordiamo che Djokovic ha iniziato il 2020 con un record impressionante di 13 vittorie e nessuna sconfitta tra ATP Cup e Australian Open.

Il serbo si è soffermato anche su Roger Federer, da lui sconfitto a Melbourne, e costretto a saltare il torneo di questa settimana per l’infortunio che l’ha portato alla decisione di ricorrere ad una piccola operazione al ginocchio. “E’ stata una sorpresa” ha detto Novak, “Sapevo che stava lottando contro un infortunio in Australia, ma penso che nessuno sapesse di che tipo di problema si trattasse. E’ triste vedere Roger, o anche Kevin Anderson, affrontare questa situazione. Spero che possano tornare molto presto a giocare. Roger è Roger, questo sport ha ancora bisogno di lui”.

Djokovic affronterà all’esordio Malek Jaziri, attore di un divertente siparietto nel corso del sorteggio del tabellone. Il tunisino, pochi minuti prima della cerimonia, aveva dichiarato di sperare in un sorteggio migliore degli ultimi anni, quando a Dubai si era visto assegnare come avversario al primo turno campioni come Federer, Djokovic, Murray o Dimitrov. Quando dall’urna è uscito l’accoppiamento contro il n.1 del mondo, la sua reazione incredula ha provocato una risata generale da parte di tutti i colleghi.

Marco Mazzoni