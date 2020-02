WTA Acapulco: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Sloane Stephens. Presenza di Jasmine Paolini

WTA Acapulco International | Cemento | $275.000

(1) Stephens, Sloane vs (WC) Zarazua, Renata

Rogers, Shelby vs (WC) Volynets, Katie

Zidansek, Tamara vs Kalinskaya, Anna

Qualifier vs (5/WC) Williams, Venus

(3) Bouzkova, Marie vs Maria, Tatjana

Potapova, Anastasia vs Schmiedlova, Anna Karolina

Qualifier vs Stojanovic, Nina

Rus, Arantxa vs (8) Hibino, Nao

(7) Watson, Heather vs Vandeweghe, CoCo

Bondarenko, Kateryna vs Kovinic, Danka

Qualifier vs Qualifier

Mchale, Christina vs (4) Davis, Lauren

(6) Zhu, Lin vs Zavatska, Katarina

Boulter, Katie vs Paolini, Jasmine

Qualifier vs Sorribes Tormo, Sara

Qualifier vs (2) Wang, Yafan